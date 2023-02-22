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Лига чемпионов

Сегодня, 02:22

Спаллетти рассказал, за счет чего «Наполи» победил «Айнтрахт» в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
21 февраля. «Айнтрахт» — «Наполи» — 0:2. Лучано Спаллетти.
Фото Reuters
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы хорошо сыграли. Доминировали с первых минут, что особенно важно, когда играешь против команды, которая перегружает среднюю линию и хорошо знает, что надо делать тактически. Мы должны были сохранять владение и применять высокий прессинг», — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

Ответная игра между «Наполи» и «Айнтрахтом» состоится 15 марта на стадионе «Диего Армандо Марадоны». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Виктор Осимхен и&nbsp;Хвича Кварацхелия. Хвича не забил пенальти, но гениальным пасом почти гарантировал «Наполи» четвертьфинал Лиги чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036587--frankfurt-vs-napoli/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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