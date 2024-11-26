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Сегодня, 20:10

«Спарта» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Спарта» встретится с «Атлетико» в матче Лиги чемпионов УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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«Спарта» примет «Атлетико» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 26 ноября. Игра пройдет на «epet Арене» в Праге и начнется в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире встречу в столице Чехии покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Спарта» — «Атлетико» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 20:45. epet ARENA (Прага)
Спарта П
Атлетико

В четырех матчах общего этапа Лиги чемпионов «Спарта» набрала 4 очка, «Атлетико» — 6. В четвертом туре «Спарта» уступила «Бресту» (1:2), а «Атлетико» победил «ПСЖ» (2:1).

В общем этапе Лиги чемпионов играют 36 клубов, каждая команда проводит по восемь матчей.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Спарта (Прага)

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