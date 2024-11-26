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Сегодня, 22:36

«Атлетико» со счетом 6:0 разгромил «Спарту», Альварес и Корреа оформили по дублю

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Спарта» — «Атлетико».
Фото Reuters
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«Атлетико» в гостях разгромил «Спарту» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 6:0.

Дублями отметились форварды мадридцев Хулиан Альварес (15-я и 59-я минуты) и Анхель Корреа (85-я и 89-я). Еще по голу забили Маркос Льоренте (43-я) и Антуан Гризманн (70-я).

«Атлетико» (9 очков) поднялся на девятое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Спарта» (4) потерпела третье поражение подряд и идет 28-й.

В следующем туре «Атлетико» дома примет «Слован», а «Спарта» на выезде сыграет с «Фейеноордом» . Оба матча пройдут 11 декабря.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 20:45. epet ARENA (Прага)
Спарта П
0:6
Атлетико
Источник: Таблица Лиги чемпионов
Анхель Корреа
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Спарта (Прага)
Хулиан Альварес

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