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Сегодня, 01:20

«Брест» переиграл «Спарту» и продлил беспроигрышную серию в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Камори Думбия (справа) с мячом.
Фото AFP
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«Брест» на выезде переиграл «Спарту» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:1.

В конце первого тайма полузащитник Эдмилсон Фернандес вывел французскую команду вперед. На 80-й минуте гостям удалось удвоить преимущество благодаря автоголу. Пражский коллектив уже в добавленное время отыграл один мяч.

«Брест», который впервые участвует в Лиге чемпионов, по-прежнему не знает поражений и с 10 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Спарта» идет на 26-й строчке — 4 очка.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
06 нояб, 23:00. epet ARENA (Прага)
Спарта П
1:2
Брест
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Брест
ФК Спарта (Прага)

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