«Спарта» Прага сыграет с «Брестом» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 6 ноября. Матч пройдет на стадионе «Дженерали Арена» в Праге (Чехия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция переклички игрового дня ЛЧ. Следить за ключевыми событиями противостояния «Спарта» — «Брест» можно в матч-центре на нашем сайте. В России права на трансляцию Лиги чемпионов принадлежат платной онлайн-платформе «Okko Спорт». Также в онлайн-кинотеатре Okko будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

Это будет первая игра в истории личных встречи чешского клуба и французской команды.

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