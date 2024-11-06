Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Лига чемпионов. Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 22:00

«Спарта» — «Брест»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

«Спарта» Прага сыграет с «Брестом» в Лиге чемпионов 6 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Главный тренер ФК «Спарта» Ларс Фриис с полузащитником Велько Бирманчевичем.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Спарта» Прага сыграет с «Брестом» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 6 ноября. Матч пройдет на стадионе «Дженерали Арена» в Праге (Чехия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция переклички игрового дня ЛЧ. Следить за ключевыми событиями противостояния «Спарта» — «Брест» можно в матч-центре на нашем сайте. В России права на трансляцию Лиги чемпионов принадлежат платной онлайн-платформе «Okko Спорт». Также в онлайн-кинотеатре Okko будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

Это будет первая игра в истории личных встречи чешского клуба и французской команды.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
06 нояб, 23:00. epet ARENA (Прага)
Спарта П
Брест

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Брест
ФК Спарта (Прага)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Харрис поздравила Трампа с победой на выборах
Боец Иван Емельяненко предстанет перед судом в связи с избиением человека
3-летний индиец Аниш Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ
Карпин опять заговорил об отставке, Станкович доволен после поражения. Что произошло после матча «Спартак» – «Ростов»
Матвиенко пошутила над фамилией первого замглавы Минздрава РФ Зеленского
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«ПСЖ» — «Атлетико»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
«Интер» — «Арсенал»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
«Бавария» — «Бенфика»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
«Црвена Звезда» — «Барселона»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
«Штутгарт» — «Аталанта»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
«Фейеноорд» — «Зальцбург»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Сегодня
Вчера
Неделя