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Сегодня, 21:55

«Спарта» — «Интер»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

«Спарта» и «Интер» сыграют в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Спарта» и «Интер» сыграют в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 января. Матч начнется в 23.00 по московскому времени и пройдет на «Дженерали Ческа пойиштевна Арене» в Праге (Чехия).

Ключевые события и результат игры «Спарта» — «Интер» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 23:00. epet ARENA (Прага)
Спарта П
Интер

В прямом эфире трансляция игры в Праге пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт», контент которой доступен по подписке. Стриминговый сервис организует переклички вечерних встреч Лиги чемпионов (все игры с началом в 23.00 мск в одном окне).

В сезоне Лиги чемпионов-2024/25 «Спарта» после шести туров общего этапа набрала четыре очка и занимала 28-е место в таблице, а «Интер» с 13 очками шел шестым.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Спарта (Прага)
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