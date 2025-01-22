«Спарта» и «Интер» сыграют в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 января. Матч начнется в 23.00 по московскому времени и пройдет на «Дженерали Ческа пойиштевна Арене» в Праге (Чехия).

Ключевые события и результат игры «Спарта» — «Интер» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

В прямом эфире трансляция игры в Праге пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт», контент которой доступен по подписке. Стриминговый сервис организует переклички вечерних встреч Лиги чемпионов (все игры с началом в 23.00 мск в одном окне).

В сезоне Лиги чемпионов-2024/25 «Спарта» после шести туров общего этапа набрала четыре очка и занимала 28-е место в таблице, а «Интер» с 13 очками шел шестым.