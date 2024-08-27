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Сегодня, 21:00

«Спарта» Прага — «Мальме»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Спарта» Прага сыграет с «Мальме» в Лиге чемпионов 27 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Анхело Пресьядо (ФК «Спарта» Прага).
Фото Global Look Press
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«Спарта» Прага встретится с «Мальме» в ответном матче отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025 во вторник, 27 августа. Встреча пройдет на стадионе «Эпет Арена» в Праге (Австрия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми события встречи «Спарта» Прага — «Мальме» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В первом матче плей-офф пражский клуб одержал уверенную победу над шведами со счетом 2:0.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
27 авг, 22:00. epet ARENA (Прага)
Спарта П
Мальме

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Мальме
ФК Спарта (Прага)
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