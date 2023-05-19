КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 11:40

Сперцян заявил, что будет болеть за Мхитаряна в финале Лиги чемпионов

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник сборной Армении и «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов «Интера», за который выступает его соотечественник Генрих Мхитарян.

«Очень рад за Генриха, выход в финал Лиги чемпионов — это большое достижение, конечно. После игры я написал ему, мы пообщались. Буду ли в финале болеть за «Интер»? За Генриха», — приводит «РБ Спорт» слова Сперцяна.

34-летний Мхитарян с 2022 года выступает за итальянский «Интер». В этом сезоне его команда вышла в финал Лиги чемпионов, обыграв в полуфинале турнира по сумме двух матчей «Милан» (3:0). В финале ЛЧ «Интер» встретится с «Манчестер Сити».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-spertsyan-ochen-rad-za-mhitaryana-v-finale-ligi-chempionov-budu-bolet-za-nego/
Генрих Мхитарян
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Москве ввели карантин из-за птичьего гриппа на нескольких территориях
Фанаты АЗ атаковали трибуны, на которых находились семьи игроков «Вест Хэма» после матча
«Алмазные» подвески: адаптация импортных авто может обойтись в миллион рублей
В Волгограде задержали мужчину после угроз убийством девушки в прямой трансляции
Кодовый звонок: мошенники придумали новую схему с кредитами
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал-2023: «Манчестер Сити» — «Интер»
Кьеллини — о финале ЛЧ: «Сити» кардинально на другом уровне»
Топ-игроки «Манчестер Сити» получат более 2 миллионов фунтов бонусов в случае требла
Булыкин: «Гвардиола и раньше был на одном уровне с Анчелотти»
Итальянские клубы сыграют во всех трех финалах еврокубков
Эвра призвал всех итальянских фанатов болеть за «Интер» в финале Лиги чемпионов
Де Брейне сказал Гвардиоле «заткнуться» по ходу матча с «Реалом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кьеллини — о финале ЛЧ: «Сити» кардинально на другом уровне»