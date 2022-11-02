«Тоттенхэм» и «Айнтрахт» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

«Айнтрахт» на выезде обыграл «Спортинг» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:1.

В другом матче группы D «Марсель» дома проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:2.

Таким образом, «Тоттенхэм» занял первое место в группе, набрав 11 очков, «Айнтрахт» — второй (10), обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Спортинг» с 7 очками стал третьим и сыграет в плей-офф Лиги Европы, «Марсель» стал последним (6 очков).