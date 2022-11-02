«Тоттенхэм» и «Айнтрахт» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 01:00
«Айнтрахт» на выезде обыграл «Спортинг» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:1.
В другом матче группы D «Марсель» дома проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:2.
Таким образом, «Тоттенхэм» занял первое место в группе, набрав 11 очков, «Айнтрахт» — второй (10), обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Спортинг» с 7 очками стал третьим и сыграет в плей-офф Лиги Европы, «Марсель» стал последним (6 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования