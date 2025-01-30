«Спортинг» и «Болонья» сыграли вничью в Лиге чемпионов

«Спортинг» дома сыграл вничью с «Болоньей» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:1.

Счет на 21-й минуте открыл хавбек гостей Томмазо Побега. На 77-й минуте лиссабонцы отыгрались благодаря голу Конрада Хардера.

«Спортинг» (11 очков) финишировал на 23-м месте в таблице и сыграет в стыковом раунде Лиги чемпионов. «Болонья» (6) стала 28-й и вылетела из турнира.

Жеребьевка стыкового раунда состоится 31 января. Первые матчи стыкового раунда пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.