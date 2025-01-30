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Сегодня, 01:00

«Спортинг» и «Болонья» сыграли вничью в Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Спортинг» — «Болонья».
Фото Reuters
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«Спортинг» дома сыграл вничью с «Болоньей» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:1.

Счет на 21-й минуте открыл хавбек гостей Томмазо Побега. На 77-й минуте лиссабонцы отыгрались благодаря голу Конрада Хардера.

«Спортинг» (11 очков) финишировал на 23-м месте в таблице и сыграет в стыковом раунде Лиги чемпионов. «Болонья» (6) стала 28-й и вылетела из турнира.

Жеребьевка стыкового раунда состоится 31 января. Первые матчи стыкового раунда пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.
29 янв, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
1:1
Болонья

Источник: Таблица общего этапа Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Болонья
ФК Спортинг (Лиссабон)
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