«Спортинг» и «Болонья» встретятся в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 29 января. Игра на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) начинается в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями противостояния «Спортинг» — «Болонья» можно также в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)

Трансляцию игры в Лиссабоне в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». На стриминговом сервисе запускается перекличка вечерних встречи в формате мультикаста (моменты всех игр в одном окне, стрим с 23.00 мск).

«Спортинг» в 7-м туре уступил «РБ Лейпциг» (1:2), а «Болонья» — обыграла «Боруссию» (2:1). Чемпион Португалии набрал 10 очков и занимает 23-е место в таблице общего этапа перед последним игровым днем, у «Болоньи» — 5 очков и 28-я строчка.