«Спортинг» и «Лилль» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов

«Спортинг» и «Лилль» сыграют в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе «Жозе Алваланде» в Лиссабоне, стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру траслирует онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», контент стримингового сервиса доступен по подписке. Платформа также будет показывать перекличку вечерних матчей вторника в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию всех матчей игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Спортинг» — «Лилль» доступны в нашем матч-центре.

В квалификации Лиги чемпионов «Лилль» прошел «Фенербахче» и «Славию». «Спортинг» отобрался в общий этап напрямую на правах чемпиона Португалии.