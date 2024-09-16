«Спортинг» и «Лилль» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025 во вторник, 17 сентября. Игра состоится на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми событиями противостояния «Спортинг» — «Лилль» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире видеотрансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке. Также на платформе будет доступна перекличка всех матчей в формате мультикаста.

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