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Сегодня, 00:54

Хет-трик Дьекереша помог «Спортингу» разгромить «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
Виктор Дьекереш.
Фото Reuters
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Лиссабонский «Спортинг» крупно переиграл «Манчестер Сити» в матче основной стадии Лиги чемпионов — 4:1. Игра прошла на стадионе «Жозе Альваладе» в Лиссабоне.

На 4-й минуте Фил Фоден вывел гостей вперед. Перед перерывом шведский форвард португальской команды Виктор Дьекереш сравнял счет.

В самом начале второй половины «Спортинг» забил два гола — отличились Максимилиано Араухо и Дьекереш, реализовавший пенальти. На 69-й минуте форвард «Сити» Эрлин Холанн не смог забить с одиннадцатиметровой отметки. В концовке встречи Дьекереш забил третий мяч и оформил хет-трик, установив окончательный счет.

«Спортинг» набрал 10 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице. «Сити» опустился на 6-ю строчку — 7 очков.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
05 нояб, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
4:1
Манчестер Сити

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
Виктор Дьекереш

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