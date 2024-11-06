Хет-трик Дьекереша помог «Спортингу» разгромить «Манчестер Сити»

Лиссабонский «Спортинг» крупно переиграл «Манчестер Сити» в матче основной стадии Лиги чемпионов — 4:1. Игра прошла на стадионе «Жозе Альваладе» в Лиссабоне.

На 4-й минуте Фил Фоден вывел гостей вперед. Перед перерывом шведский форвард португальской команды Виктор Дьекереш сравнял счет.

В самом начале второй половины «Спортинг» забил два гола — отличились Максимилиано Араухо и Дьекереш, реализовавший пенальти. На 69-й минуте форвард «Сити» Эрлин Холанн не смог забить с одиннадцатиметровой отметки. В концовке встречи Дьекереш забил третий мяч и оформил хет-трик, установив окончательный счет.

«Спортинг» набрал 10 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице. «Сити» опустился на 6-ю строчку — 7 очков.