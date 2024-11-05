Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 22:10

«Спортинг» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

«Спортинг» встретится с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 5 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
«Спортинг» примет «Ман Сити» в матче Лиги чемпионов.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Спортинг» примет «Манчестер Сити» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 5 ноября. Матч пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия), начало — в 23.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). На стриминговом сервисе пройдет перекличка вечерних встреч в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Спортинг» — «Манчестер Сити» можно также в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
05 нояб, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
Манчестер Сити

«Спортинг» в 3-м туре обыграл «Штурм» (2:0), а «Манчестер Сити» — пражскую «Спарту» (5:0). Зелено-белые в таблице общего этапа расположились с 7 очками на 8-м месте, у чемпиона Англии — 7 очков и 3-я строчка.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Военные РФ пресекли попытку захвата ВСУ Запорожской АЭС
«Известия» опубликовали кадры с места атаки дрона ВСУ по жилому дому в Белгороде
В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам колонии за наемничество
Роднина ответила Дюамель за призыв ужесточить правила для фигуристов из России
Молния убила футболиста, еще восемь человек получили ожоги. Матч в Перу закончился трагедией из-за стадиона и браслета
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 голов
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Реал» — «Милан», «Ливерпуль» — «Байер», игры «Ювентуса» и «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
ПСВ разгромил «Жирону» в Лиге чемпионов, загребское «Динамо» обыграло «Слован»
«Реал» — «Милан»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
«Реал» — «Милан»: Винисиус, Мбаппе, Беллингем и Мората выйдут с первых минут
«Ливерпуль» — «Байер»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
«Селтик» — «Лейпциг»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Сегодня
Вчера
Неделя