«Спортинг» и «Манчестер Сити» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 5 ноября. Игра пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Платформа также проведет перекличку вечерних игр турнира в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями игры «Спортинг» — «Манчестер Сити» можно также ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Обе команды набрали по 7 очков в 3 турах общего этапа Лиги чемпионов. «Спортинг» победил «Лилль» и «Штурм» и сыграл вничью с ПСВ, а «Ман Сити» победил «Слован» и «Спарту» и сыграл вничью с «Интером».