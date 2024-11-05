Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 09:20

«Спортинг» — «Манчестер Сити»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00

«Спортинг» и «Манчестер Сити» встретятся в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

«Спортинг» и «Манчестер Сити» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 5 ноября. Игра пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Платформа также проведет перекличку вечерних игр турнира в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями игры «Спортинг» — «Манчестер Сити» можно также ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
05 нояб, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
Манчестер Сити

Обе команды набрали по 7 очков в 3 турах общего этапа Лиги чемпионов. «Спортинг» победил «Лилль» и «Штурм» и сыграл вничью с ПСВ, а «Ман Сити» победил «Слован» и «Спарту» и сыграл вничью с «Интером».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Вагенкнехт призвала Шольца поставить вопрос о вотуме доверия правительству
Вучич рассказал о возможном рождественском предложении Трампа по Украине
Журналист опубликовал результаты медицинского обследования интерсекс-боксерши Хелиф
Станковича опять критикуют. Что происходит в «Спартаке» после победы над ЦСКА
Загитова откровенно рассказала о конфликте с Медведевой
Выборы в США по московскому времени: какая разница с Америкой, график голосования 5 ноября
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Реал» — «Милан»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00
«Ливерпуль» — «Байер»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00
Лига чемпионов 5 ноября: расписание матчей и где смотреть онлайн-трансляцию
Женезио: «Играть против таких соперников, как «Ювентус», очень тяжело»
Слот: «Ливерпуль» — «Байер» — большой матч, которого любители футбола должны ждать с нетерпением»
Мотта: «Уважаем «Лилль», но мы выйдем на поле за результатом»
Сегодня
Вчера
Неделя