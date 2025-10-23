«Марсель» в меньшинстве уступил «Спортингу»

«Спортинг» дома обыграл «Марсель» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:1.

На 14-й минуте счет открыл форвард гостей Игор Пайшан. На 45+2-й минуте защитник «Марселя» Эмерсон получил красную карточку. На 69-й минуте отличился форвард «Спортинга» Жени Катаму, на 86-й минуте полузащитник хозяев Алиссон Сантос принес своей команде победу.

«Спортинг» поднялся на 12-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 6 очками, «Марсель» идет на 18-й строчке с 3 очками.

В следующем туре «Спортинг» сыграет на выезде с «Ювентусом», а «Марсель» примет на своем поле «Аталанту».