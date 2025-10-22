«Спортинг» и «Марсель» сыграют в Лиге чемпионов 22 октября

Матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Спортинг» — «Марсель» пройдет в среду, 22 октября, на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 22:00. Jose Alvalade (Лиссабон)

Транслировать игру «Спортинг» — «Марсель» в прямом эфире будет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при наличии подписки). Онлайн-платформа запустит мультикаст — перекличка лучших моментов всех вечерних встреч.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Лиссабоне и всего игрового вечера Лиги чемпионов. Основные события игры «Спортинг» — «Марсель» доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Спортинг» во 2-м туре общего этапа уступил «Наполи» (1:2), а «Марсель» победил «Аякс» (4:0).