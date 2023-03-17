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Сегодня, 15:26

Салихамиджич: «Бавария» — «Манчестер Сити» — самая захватывающая игра в четвертьфинале ЛЧ»

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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал предстоящую встречу с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Холанд — один из лучших нападающих в мире. Но мы хорошо защищались против «ПСЖ»! Я думаю, что у «Сити» сейчас дела идут даже лучше. Безусловно, «Бавария» — «Сити» — самая захватывающая игра в четвертьфинале», — цитирует Салихамиджича Фабрицио Романо.

17 марта прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов, по итогам которой «Бавария» встретится с «Манчестер Сити». Первая встреча команд состоится 11-12 апреля в Манчестере. В предыдущей стадии турнира мюнхенцы прошли «ПСЖ» (1:0; 2:0).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
Хасан Салихамиджич
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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