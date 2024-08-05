Стали известны возможные соперники ПАОКа Чалова в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

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В понедельник, 5 августа состоялась жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Греческий ПАОК, в который ранее перешел российский нападающий Федор Чалов, сыграет за выход в групповой турнир с победителем пары «Спарта» (Прага) — «Стяуа», если в третьем раунде квалификации обыграет шведский «Мальме».
Путь чемпионов:
«Янг Бойз» — «Галатасарай»;
«Динамо» Загреб — «Лудогорец»/"Карабах»;
«Мидтьюлланн»/«Ференцварош» — «Слован» (Братислава)/АПОЭЛ
«Ягеллония»/«Буде-Глимт» — «Црвена Звезда»;
«Мальме»/ПАОК — «Спарта»/«Стяуа» ;
Путь лиг:
«Лилль»/«Фенербахче» — «Славия» Прага/«Юнион Сент-Жиллуа»;
«Рейнджерс»/«Динамо» (Киев) — «РБ Зальцбург»/«Твенте».