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Сегодня, 14:41

Стали известны возможные соперники ПАОКа Чалова в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В понедельник, 5 августа состоялась жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Греческий ПАОК, в который ранее перешел российский нападающий Федор Чалов, сыграет за выход в групповой турнир с победителем пары «Спарта» (Прага) — «Стяуа», если в третьем раунде квалификации обыграет шведский «Мальме».

Путь чемпионов:

«Янг Бойз» — «Галатасарай»;

«Динамо» Загреб — «Лудогорец»/"Карабах»;

«Мидтьюлланн»/«Ференцварош» — «Слован» (Братислава)/АПОЭЛ

«Ягеллония»/«Буде-Глимт» — «Црвена Звезда»;

«Мальме»/ПАОК — «Спарта»/«Стяуа» ;

Путь лиг:

«Лилль»/«Фенербахче» — «Славия» Прага/«Юнион Сент-Жиллуа»;

«Рейнджерс»/«Динамо» (Киев) — «РБ Зальцбург»/«Твенте».

 

Федор Чалов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПАОК
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