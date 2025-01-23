Де Врей: «Интер» хочет попасть в топ-8»

Защитник «Интера» Стефан де Врей прокомментировал победу над «Спартой» (1:0) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы в хорошей форме. Сегодняшний матч был очень важен для нашего пути в Лиге чемпионов — мы хотим попасть в топ-8. Важно было хорошо начать: мы настроились, много играли в пас, а они закрылись и стали ждать наших ошибок», — цитирует пресс-служба УЕФА де Врея.

«Милан» набрал 16 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Спарта» располагается на 29-й строчке — 4 очка.