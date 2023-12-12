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Лига чемпионов

Сегодня, 22:56

Пиоли: «Леау в порядке, он будет играть с «Ньюкаслом» с самого начала»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подтвердил, что вингер команды Рафаэль Леау в полном порядке и готов выйти на поле против «Ньюкасла» в матче заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов.

«У нас одна цель, есть только одна возможность — мы должны победить. Мы знаем, что нас ждет, кто соперник и какая будет атмосфера. Это первая настоящая перестрелка в сезоне. Это очень важная игра, мы уже провели много матчей на высшем уровне, но в этом сезоне он определенно самый важный. Леау в порядке, он будет играть с самого начала», — приводит слова Пиоли Football Italia.

«Милан» перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов занимая четвертое место. Команда может выйти в плей-офф, если победит «Ньюкасл» и если «ПСЖ» проиграет дортмундской «Боруссии».

Матч между «Ньюкасл» — «Милан» пройдет в среду, 13 декабря. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Рафаэл Леау
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
Стефано Пиоли
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