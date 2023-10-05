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Лига чемпионов

Сегодня, 00:25

Стенгс: «Фейеноорд» должен извлечь урок из поражения от «Атлетико»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Фейеноорда» Келвин Стенгс прокомментировал поражение от «Атлетико» (2:3) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы разочарованы. Они забили за минуту до перерыва. Болельщики тут же погнали их вперед, и после перерыва, всего через две-три минуты, мы пропускаем еще один мяч. Мы должны извлечь из этого урок. Но я считаю, что моментами мы играли неплохо», — цитирует пресс-служба УЕФА Стенгса.

«Атлетико» с 4 очками возглавил группу Е, а «Фейеноорд» занимает 3-ю строчку (3 очка).

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039106--atletico-de-madrid-vs-feyenoord/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Фейеноорд
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