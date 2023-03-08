Стерлинг — о победе над «Боруссией»: «Грандиозная получилась игра»

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг прокомментировал победу над «Боруссией» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Грандиозная получилась игра. Нам пришлось копнуть поглубже, так что мы рискнули, пойдя на это. В последнее время нам не везло, а сегодня мы чувствовали и понимали, что всей командой способны это сделать. И Кай сделал», — цитирует пресс-служба УЕФА Стерлинга.

В первой встрече выиграла дортмундская команда со счетом 1:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперника «синие» узнают после жеребьевки.