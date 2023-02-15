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Лига чемпионов

Сегодня, 11:43

Тарханов назвал фаворита в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Челси»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Челси».

«Думаю, фаворит — «Боруссия», они принимают у себя «Челси». К тому же слышал сегодня, как тренер Дортмунда говорил о том, что у «Челси» отличный подбор игроков, много новых, но еще нет слаженности. Думаю, преимущество будет у Дортмунда», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

15 февраля, пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» примет лондонский «Челси». Встреча пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 23:00. Ответный матч состоится 7 марта в Лондоне.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10652354-tarhanov-nazval-favorita-v-matche-1-8-finala-ligi-chempionov-borussiya-chelsi.html
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