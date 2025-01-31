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Сегодня, 08:37

Тарханов прокомментировал нынешний формат Лиги чемпионов

Камила Абдурахманова
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о нынешнем формате Лиги чемпионов с общим этапом вместо группового и дополнительным раундом плей-офф.

«В принципе формат неплохой. Много хороших матчей. Формат плей-офф с дополнительным раундом тоже интересный — там такие команды, которые даже сильнее тех, что уже пробились в 1/8 финала. Будет много интересных игр. Некоторые команды как будто даже и не планировали уже проходить дальше, но прошли», — сказал Тарханов Vprognoze.ru.

29 января завершился общий этап Лиги чемпионов текущего сезона. 8 первых команд вышли в 1/8 финала, а с 9-го по 24-е место вышли в плей-офф. Остальные 12 клубов завершили выступление в турнире.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
Александр Тарханов
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