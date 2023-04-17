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Лига чемпионов

Сегодня, 20:50

Тарханов считает, что «Наполи» может отыграться в ответном матче ЛЧ с «Миланом»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ЦСКА и «Крыльев Советов» Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Миланом».

«Конечно, «Наполи» может отыграться. Все-таки в первом матче они уступили всего 0:1, а дома выступают хорошо. Недавнее разгромное поражение в национальном чемпионате ничего не значит. Серия А и Лига чемпионов — это разные турниры. Шансы пройти в полуфинал есть у обеих команд», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Первая игра прошла в Милане и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Ответный матч состоится 18 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10805732-tarhanov-podelilsya-ozhidaniyami-ot-otvetnogo-matcha-mezhdu-napoli-i-milanom-v-lige-chempionov.html
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