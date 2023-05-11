Ташуев назвал матч «Реала» с «Манчестер Сити» игрой «финалистов»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился своими впечатлениями от первых матчей полуфинальной стадии Лиги чемпионов.

«У полуфиналов не то чтобы разный уровень, но все-таки пара «Реал» — «Манчестер Сити» другая и по исполнителям, и по качеству, и по содержанию. Мне больше понравился этот матч. Встречались две команды с преобладанием атаки, хотя «Сити» больше владел мячом. Было много моментов, и это на самом деле интересно, поскольку все понимали, что стоят друг друга, не раскрывались, играли строго и дисциплинированно. Классный матч, борьба тактик, исполнителей, индивидуальностей, тренеров. Может быть, не такая яркая, но на самом деле это была игра двух «финалистов» в кавычках. Если брать другую пару, то там преимущество у «Интера» есть в первую очередь в составе. Я думаю, «Интер» прежде всего превзошел «Милан» по качеству футболистов, все-таки состав у него сильнее. Вот в целом вся картина. Будем ждать ответных матчей. Понятно, что «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» — это матч без прогнозов на три результата. И неважно, где играют. Есть масса примеров, когда «Реал» обыгрывал на выезде топ-клубы в Лиге чемпионов. Из другой пары, скорее всего, в финал должен пройти «Интер». Но и у «Милана» появится шанс. Если он забьет первым, тогда ситуация может развернуться», — приводит слова Ташуева «Евро-Футбол.Ру».

Первый матч полуфинального матча Лиги чемпионов «Милан» — «Интер» завершился со счетом 0:2. Ответная игра состоится в Милане 16 мая. В другом полуфинале, который прошел 9 мая, «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1). Следующая встреча между командами пройдет 17 мая.