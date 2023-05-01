Тебас призвал сократить количество участников Лиги чемпионов

Президент ла лиги Хавьер Тебас высказался об изменении формата проведения Лиги чемпионов.

«В 2024 году появится новая модель Лиги чемпионов, но следует начать работу над форматом другого типа, форматом, который позволит вернуться к истокам Кубка европейских чемпионов, то есть объединить как можно большее количество чемпионов своих стран со всех уголков Европы, — приводит Mundo Deportivo слова Тебаса. — Несмотря на то что я представляю ла лигу, скажу, что четыре испанских клуба — это не лучшее решение для Лиги чемпионов. Тоже самое по серии а, бундеслиге, премьер-лиге... Почему так? Клубы, играющие в еврокубках, зарабатывают так много, что существует очень большой разрыв между ними и остальными клубами во внутренних лигах. Неправильно, что в 2016 году еще больше путевок в Лигу чемпионов получили клубы из топ-чемпионатов. Я лично был против того, чтобы четыре клуба из Испании напрямую попадали в Лигу чемпионов».

С сезона-2024/25 в Лиге чемпионов увеличится количество участников с 32 до 36, а матчи будут проходить по швейцарской системе.