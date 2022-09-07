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Лига чемпионов

7 сентября, 04:48

Тедеско отреагировал на информацию о возможном увольнении из «Лейпцига»

Евгений Козинов
Корреспондент
Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал поражение от «Шахтера» (1:4) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. После игры появилась информация, что специалиста может заменить Марко Розе.

«Трудно подобрать слова. Игра была безумной. Парни хотели победить. Это жестокий результат. Я очень разочарован. Слухи об отставке? Это часть работы — все происходит очень быстро», — сказал Тедеско DAZN.

После пяти матчей чемпионата Германии «Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 5 очков. В эти выходные он сыграет против дортмундской «Боруссии»,

Тедеско возглавил «Лейпциг» в декабре 2021 года. с 2019 по 2021 год наставник занимал пост главного тренера «Спартака» .

Доменико Тедеско. Марко Розе может сменить Тедеско в «Лейпциге»
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лейпциг
Доменико Тедеско
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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