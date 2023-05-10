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Лига чемпионов

Сегодня, 01:14

Телеканал BeIN Sports утверждает, что мяч покинул поле незадолго до гола «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
3D-проекция мяча.
Фото Twitter
Момент с выходом мяча.
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Перед голом полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брейне в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Реала» (1:1) мяч покинул поле, утверждает телеканал beIN Sports.

Момент с выходом мяча.

На 67-й минуте встречи судья не остановил игру, посчитав, что полузащитник Бернарду Силва сохранил мяч в игре. Однако с помощью 3D-технологий на beIN Sports выяснили, что мяч полностью пересек пределы поля и арбитр должен был зафиксировать аут.

Ответная игра состоится в Манчестере через неделю, 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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Кевин де Брейне
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