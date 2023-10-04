Тен Хаг: «МЮ» полностью контролировал ход матча, а затем выстрелил себе в ноги»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Галатасарая» (2:3) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы полностью контролировали ход матча, а затем выстрелили себе в ноги, пропустив два гола. Мы должны лучше защищаться в такие моменты, лучше играть на опредленных участках поля», — цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» проиграл второй матч подряд и идет последним в группе A. «Галатасарай» с 4 очками поднялся на вторую строчку.