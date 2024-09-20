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Тер Штеген — о поражении «Барселоны» от «Монако»: «Случилось то, что не должно было случаться»

Алина Савинова
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал, какие эмоции испытывает после поражения от «Монако» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:2).

Сине-гранатовые впервые проиграли в этом сезоне.

«С нашей командой случилось то, что не должно было случаться. Таков футбол. Поражение причиняет боль, потому что даже вдесятером мы попытались выстоять и набрать очки. Мы знали, что «Монако» будет оказывать давление. Нам хотелось собрать наши силы, в какой-то степени это сработало, но они забили нам гол, не показывая особой игры», — цитирует тер Штегена Marca.

«Монако» набрал 3 очка и расположился на 12-й позиции в турнирной таблице. «Барселона» (0) после первого тура идет на 23-й строчке.

1 октября каталонский клуб сыграет против «Янг Бойз» в Лиге чемпионов, монегаски на следующий день встретятся с «Динамо» из Загреба.

Источник: Marca
Марк-Андре тер Штеген
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Монако

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