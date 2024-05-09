Анри — о победе «Реала» над «Баварией»: «Это «Реал», они это сделали»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал победу «Реала» над «Баварией» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Если бы я сказал вам, что «Реал» выиграет благодаря результативной передаче Рюдигера и голу Хоселу, вы бы сказали, что это невозможно. Но, что ж, это «Реал», они это сделали», — сказал Анри в эфире CBS Sports.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».