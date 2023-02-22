Тьерри Анри считает, что «Ливерпуль» стал слишком хрупкой командой

Бывший игрок «Арсенала» Тьерри Анри удивлен игрой «Ливерпуля» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:5). К 14-й минуте мерсисайдцы вели со счетом 2:0.

«Не понимаю, какой у них уровень. Я увидел хрупкую команду. Более чем хрупкую, и почему? Они вели 2:0. Это именно то начало, которое ты хочешь получить в матче с «Реалом» или с любой другой командой Европы, но они не смогли сохранить даже это.

«Ливерпуль» играет не очень хорошо и много пропускает. Это тяжелый момент для них, они пропускают пять дома и их переигрывают», — цитирует Анри Daily Mail.

Ответная игра состоится в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.