0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 13:51

Тьерри Анри считает, что «Ливерпуль» стал слишком хрупкой командой

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший игрок «Арсенала» Тьерри Анри удивлен игрой «Ливерпуля» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:5). К 14-й минуте мерсисайдцы вели со счетом 2:0.

«Не понимаю, какой у них уровень. Я увидел хрупкую команду. Более чем хрупкую, и почему? Они вели 2:0. Это именно то начало, которое ты хочешь получить в матче с «Реалом» или с любой другой командой Европы, но они не смогли сохранить даже это.

«Ливерпуль» играет не очень хорошо и много пропускает. Это тяжелый момент для них, они пропускают пять дома и их переигрывают», — цитирует Анри Daily Mail.

Ответная игра состоится в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

 

Тьерри Анри
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: «ПСЖ» — «Бавария» и другие матчи
Гладилин заявил, что Анчелотти переиграл Клоппа как тренер в матче «Реал» — «Ливерпуль»
Газзаев — о победе «Реала» над «Ливерпулем»: «Они в очередной раз подтвердили величие своего клуба»
Экс-тренер «Зенита» Спаллетти заинтересовал «Ливерпуль»
Камавинга отреагировал на победу «Реала» в матче с «Ливерпулем»
Победа убийством. «Реал» выписал «Ливерпуль» из топ-клубов
Бензема повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола считает, что Нкунку является игроком мирового класса

Газзаев — о победе «Реала» над «Ливерпулем»: «Они в очередной раз подтвердили величие своего клуба»