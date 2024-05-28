Терзич назвал игроков «Боруссии», которые пропустят финал Лиги чемпионов

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич ответил на вопрос о том, кто из игроков команды не сыграет в финальном матче Лиги чемпионов с «Реалом».

«К сожалению, Рами Бенсебаини, Жюльен Дюранвиль и Матеу Морей не будут доступны в эту субботу. Что касается остальных игроков, то они готовы», — приводит слова Терзича пресс-служба дортмундской команды.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 мск. Игру рассудит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении.