Терзич объяснил, чего не хватало «Боруссии» в матче с «Севильей»

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Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал ничью с «Севильей» (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Я думаю, что мы вяло вошли в игру. Мы не так много отдавали, но и не много создавали, учитывая тот факт, что играли немного глубоко. В перерыве мы стали сильнее, но я думаю, было заметно, что последние несколько недель были очень напряженными для команды. Это привело к тому, что нам не хватило в заключительной трети, чтобы создать больше моментов», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.
После четырех туров Лиги чемпионов «Боруссия» занимает 2-е место в турнирной таблице группы G, набрав 7 очков. «Севилья» с 2 очками располагается на 3-м месте.
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Основные источники исследования