Терзич объяснил, за счет чего «Боруссия» переиграла «Севилью»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал победу над «Севильей» (4:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы не слишком довольны, что пропустили так быстро во втором тайме. Но рады, что это не выбило нас из колеи. Мы сумели переключиться и очень плотно сыграли в обороне, не позволив развернуться команде, которая оказалась прижата к канатам», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

После трех туров «Севилья» набрала всего 1 очко и занимает 3-е место в группе G. «Боруссия» идет на 6-й строчке.