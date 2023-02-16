0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 02:02

Терзич: «Не обошлось без удачи, плюс у «Борусси» особенный вратарь»

Евгений Козинов
Корреспондент
15 февраля. «Боруссия» — «Челси» — 1:0. Эдин Терзич.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Здорово выйти победителем. Не обошлось без толики удачи, плюс у нас особенный вратарь. Это особенно сказалось в концовке первого тайма. «Челси» доминировал в атаке, противостоять чему было сложно. Но едва ли надо извиняться после домашней победы в матче 1/8 финала с «Челси».

Мне кажется, мы умело оборонялись, но иногда сопернику удавалось легко врываться в зону атаки. Нам столько раз приходилось бросаться под мяч, блокировать удары. У "Челси" безумно мощное нападение, но Грегор Кобель сейчас в ударе, и мы знаем, что в сложные моменты можем на него положиться», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Челси» состоится 7 марта в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Начало — в 23.00 по московскому времени.

 
&laquo;Боруссия&raquo; Д&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Гол Карима Адейеми. «Боруссия» — «Челси»: синие подвисли и в Лиге чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036585--dortmund-vs-chelsea/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
Зоран Терзич
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Саша, держись! Не стало Михаила Овечкина
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Овечкин сообщил о смерти отца
На Украине обвинили Россию в запуске шаров для отвлечения ПВО
Журналист Херш обвинил СМИ и власти США в замалчивании данных о подрыве «Северных потоков»
15 февраля — Сретение Господне: значение, приметы и традиции праздника
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: «ПСЖ» — «Бавария» и другие матчи
Шикинью: «Бенфика» победила «Брюгге» заслуженно»
Адейеми: «Хотели осложнить жизнь «Челси» с первой минуты до последней и в итоге выиграли»
Адейеми, Коман, Леау и Эурснес претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Жоау Мариу: «Это был очень трудный матч, поэтому «Бенфика» заслуживает поздравлений»
«Брюгге» — «Бенфика»: видеообзор матча Лиги чемпионов
«Боруссия» — «Челси»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жоау Мариу: «Это был очень трудный матч, поэтому «Бенфика» заслуживает поздравлений»

Адейеми, Коман, Леау и Эурснес претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов