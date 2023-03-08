Эдин Терзич: «Тяжело принять такой итог»

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич разочарован поражение от «Челси» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Тяжело принять такой итог. Мы очень разочарованы. Обе игры были очень напряженными. Во втором тайме мы выглядели доминантно и создали немало моментов, но все же этого оказалось недостаточно», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

В первой встрече выиграла дортмундская команда со счетом 1:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперника «синие» узнают после жеребьевки.