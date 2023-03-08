0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 02:43

Эдин Терзич: «Тяжело принять такой итог»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эдин Терзич.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич разочарован поражение от «Челси» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Тяжело принять такой итог. Мы очень разочарованы. Обе игры были очень напряженными. Во втором тайме мы выглядели доминантно и создали немало моментов, но все же этого оказалось недостаточно», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

В первой встрече выиграла дортмундская команда со счетом 1:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперника «синие» узнают после жеребьевки.

&laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Боруссия&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Гол Рахима Стерлинга. «Челси» рано хоронить! Лондонцы вышибли «Боруссию» из Лиги чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036591--chelsea-vs-dortmund/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
1
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Обливал водой болельщиков, дрался больше всех. Канадский тафгай наводил ужас на всю НХЛ
Гол Овечкина не спас «Вашингтон». Кризис команды продолжается
Минск заявил о задержании более 20 соучастников атаки на самолет А-50
Первые ЗРК Patriot прибыли на Украину
Заявления Шойгу на селекторном совещании. Главное
Пригожин сообщил о создании украинскими военными группировок вокруг Артемовска
Популярное видео
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
«Виктория» Пльзень — «Барселона»: видеообзор матча
«Марсель» — «Тоттенхэм»: видеообзор матча
«Спортинг» — «Айнтрахт»: видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аякс»: видеообзор матча
«Порту» — «Атлетико»: видеообзор матча
«Байер» — «Брюгге»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: «ПСЖ» — «Бавария» и другие матчи
Поттер — о победе над «Боруссией»: «Если честно, даже не могу понять, что сейчас чувствую»
Ванакен: «Брюгге» слишком легко пропускал от «Бенфики»
Жоау Мариу повторил рекорд Эйсебиу в Лиге чемпионов
Шмидт: «Бенфика» вышла на поле не для того, чтобы просто защищать победный для результат»
Рамуш — о победе над «Брюгге»: «Все могло показаться легко, но на деле получилось не так просто»
Стерлинг — о победе над «Боруссией»: «Грандиозная получилась игра»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рамуш — о победе над «Брюгге»: «Все могло показаться легко, но на деле получилось не так просто»

Шмидт: «Бенфика» вышла на поле не для того, чтобы просто защищать победный для результат»