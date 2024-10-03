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Сегодня, 02:05

Мотта: «Подошли к игре с правильным настроем — это заслуженная победа»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта прокомментировал победу «Ювентуса» над «Лейпцигом» (3:2) в матче 2-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Мы подошли к игре с правильным настроем — это заслуженная победа. Сегодня мы хорошо справлялись с ситуациями, которые складывались не в нашу пользу. Ребята продолжали бороться, были сосредоточены и полны решимости сделать то, ради чего мы сюда приехали. Мы довольны игрой и результатом», — цитирует пресс-служба УЕФА Мотту.

«Ювентус» набрал 6 очков и вышел на 7-е место в турнирной таблице. У «Лейпцига» 0 очков за два матча — 29-я строчка.

Жоанатан Дэвид атакует ворота &laquo;Реала&raquo;. «Реал» проиграл «Лиллю», крутой камбэк «Ювентуса», Эмери победил «Баварию» и напомнил великую историю «Астон Виллы»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Тиагу Мотта
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Ювентус

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