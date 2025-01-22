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Сегодня, 02:53

Мотта: «Быстрый гол мог бы решить исход матча с «Брюгге»

Евгений Козинов
Корреспондент
Тиагу Мотта (в центре) после матча.
Фото Reuters
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Главный тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта прокомментировал ничью с «Брюгге» (0:0) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы слишком медленно начали. Мы играли слишком осторожно, хотя знали, что нам нужно атаковать с самого начала. Быстрый гол мог бы решить исход матча. Вторая половина была лучше, хотя я ждал, что команда сыграет интенсивнее, но соперник не позволил нам раскрыться, и мы должны отдать ему должное», — цитирует пресс-служба УЕФА Мотту.

После 7 туров «Ювентус» с 12 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, а «Брюгге» идет на 17-й строчке — 11 очков.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Тиагу Мотта
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ювентус
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