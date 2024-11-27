Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 04:16

Тренер «Спортинга» назвал причины крупного поражения от «Арсенала»

Евгений Козинов
Корреспондент
Жоау Перейра.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Спортинга» Жоау Перейра прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:5) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Мы не очень хорошо начали игру, пропустили быстрый гол, который повлиял на команду. Ребята поникли после трех пропущенных голов в первом тайме. Мы перестроились после перерыва, быстро сократили отставание, но затем пропустили четвертый гол с пенальти, и все стало сложнее», — цитирует пресс-служба УЕФА Перейру.

«Арсенал» набрал 10 очков и поднялся на 7-е место в таблице, обойдя «Спортинг», который с 10 очками теперь на 8-й строчке.

Эрлин Холанн после ничьей с &laquo;Фейеноордом&raquo;. «Ман Сити» упустил перевес в три гола, «Спортинг» без Аморима разгромлен «Арсеналом», «Барса» — самая результативная в ЛЧ
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Спортинг (Лиссабон)
Жоау Перейра

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«Зенит» больше не боятся. Что происходит с командой Семака
СМИ сообщили об обнаружении польскими экспертами тротила на месте подрыва СП
Вратаря «Челмета» Щетилина сбил пьяный водитель в Челябинске
Назван расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Пресс-секретарь Пентагона подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Впервые в карьере Гвардиолы его команда не выиграла матч, ведя в счете в три мяча
Витинья: «Без красной карточки матч «Бавария» — «ПСЖ» был бы другим»
Лейндерс: «Игра была сделана в первые 15 минут»
Джака назвал цель «Байера» на оставшиеся матчи в Лиге чемпионов
Сака: «Арсеналу» удалось сыграть на очень высоком уровне, и я очень горжусь этим»
Приске — о ничьей с «Манчестер Сити»: «Отличный результат для «Фейеноорда», большой успех»
Сегодня
Вчера
Неделя