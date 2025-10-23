Куртуа: «Реалу» пришлось изрядно попотеть, чтобы добиться успеха в матче с «Ювентусом»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Ювентусом» (1:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Очень довольны одержанной победой. В матче было много моментов у ворот обеих команд, и могу без каких-либо колебаний признать, что нам пришлось изрядно попотеть, чтобы и в этот раз добиться успеха!

Возможно, нам немного недоставало выдерживания игрового ритма. Тренер хотел, чтобы наши вингеры играли пошире — он говорил нам об этом в перерыве. Когда тренер просит о чем-то меня, то обычно мне приходится соглашаться с задачей играть очень «высоко», становясь голкипером-чистильщиком», — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.

«Реал» 9 очками занимает 5-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Ювентус» идет на 25-й строчке — 2 очка.