Куртуа: «В перерыве казалось, что, если «Реал» забьет первым, у нас будут шансы»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Когда отбиваешь пенальти, вера в успех начинает расти. В начале матча у нас были хорошие моменты. Болельщики подталкивали нас. Но «Арсенал» — хорошо организованная команда, которая блестяще играет в обороне. На помощь защитникам приходят вингеры и даже центрфорвард.

В перерыве казалось, что, если забьем первыми, у нас будут шансы в этом противостоянии. Счет открыл «Арсенал», но мы мгновенно отыгрались и продолжали верить, однако недостаточно хорошо сыграли в атаке.

Не припомню, чтобы Райя сегодня сделал хоть один топ-сейв. Мы проиграли «Арсеналу», который превзошел нас. Нужно принять этот факт. Надо тщательно проанализировать, в чем мы можем прибавить», — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.

«Арсенал» вышел в полуфинал, где встретится с «ПСЖ». Первый матч состоится в Лондоне 29 апреля, а ответный — в Париже 6 мая.