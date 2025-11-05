Видео
5 ноября, 07:54

Куртуа: «Реал» должен играть лучше»

Евгений Козинов
Корреспондент

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:1) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Реал» должен играть лучше. В таких матчах, как сегодня, все решают мелочи. Нужно сохранять спокойствие. Впереди у нас «Олимпиакос», будет еще один сложный матч. Если мы его выиграем, у нас будут хорошие шансы на попадание в топ-8», — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.

«Ливерпуль» набрал 9 очков и догнал «Реал» в турнирной таблице. Команды занимают 6-е и 5-е места соответственно.

Нападающий &laquo;Ливерпуля&raquo; Мохамед Салах и&nbsp;нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус.«Ливерпуль» не оставил шансов «Реалу». Если бы не Куртуа, все закончилось бы разгромом
Источник: Официальный сайт УЕФА
    Реал: Куртуа, будь еще лучше

    05.11.2025

    Тибо Куртуа
    Футбол
    Лига чемпионов УЕФА
    ФК Реал
