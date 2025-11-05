Куртуа: «Реал» должен играть лучше»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:1) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Реал» должен играть лучше. В таких матчах, как сегодня, все решают мелочи. Нужно сохранять спокойствие. Впереди у нас «Олимпиакос», будет еще один сложный матч. Если мы его выиграем, у нас будут хорошие шансы на попадание в топ-8», — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.

«Ливерпуль» набрал 9 очков и догнал «Реал» в турнирной таблице. Команды занимают 6-е и 5-е места соответственно.