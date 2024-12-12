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Сегодня, 06:32

Керер: «Монако» не получилось ни создать опасных моментов, ни нанести хороших ударов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Монако» Тило Керер прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:3) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Первый тайм мы начали хорошо. У нас было несколько ситуаций, которыми мы могли бы воспользоваться, но не получилось ни создать опасных моментов, ни нанести хороших ударов. Но определенные проблемы «Арсеналу» мы создавали», — цитирует пресс-служба УЕФА Керера.

«Арсенал» набрал 13 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Монако» опустился на 16-ю строчку — 10 очков.

Душан Влахович (третий слева) празднует свой гол в&nbsp;матче Лиги чемпионов &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo; (2:0). «Барселона» с «Боруссией» дали огня, «Ювентус» прибил «Ман Сити», Худяков трижды пропустил
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Монако
Тило Керер
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