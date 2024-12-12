Керер: «Монако» не получилось ни создать опасных моментов, ни нанести хороших ударов»

Капитан «Монако» Тило Керер прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:3) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Первый тайм мы начали хорошо. У нас было несколько ситуаций, которыми мы могли бы воспользоваться, но не получилось ни создать опасных моментов, ни нанести хороших ударов. Но определенные проблемы «Арсеналу» мы создавали», — цитирует пресс-служба УЕФА Керера.

«Арсенал» набрал 13 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Монако» опустился на 16-ю строчку — 10 очков.