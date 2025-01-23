Леч: «Проигрыш 1:5 — это не то, чего мы ожидали от матча с «Реалом»

Главный тренер «Зальцбурга» Томас Леч прокомментировал поражение от «Реала» (1:5) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы разочарованы результатом. Проигрыш 1:5 — это не то, чего мы ожидали. В первом тайме мы играли неплохо, но как только допустили первую ошибку, нас сразу же наказали. Мы могли избежать этого гола в начале матча, а вот второй гол показал, с какой классной командой мы имеем дело», — цитирует пресс-служба УЕФА Леча.

«Реал» набрал 12 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Зальцбург» идет на 34-й строчке — 3 очка.