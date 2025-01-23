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Леч: «Проигрыш 1:5 — это не то, чего мы ожидали от матча с «Реалом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Зальцбурга» Томас Леч прокомментировал поражение от «Реала» (1:5) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы разочарованы результатом. Проигрыш 1:5 — это не то, чего мы ожидали. В первом тайме мы играли неплохо, но как только допустили первую ошибку, нас сразу же наказали. Мы могли избежать этого гола в начале матча, а вот второй гол показал, с какой классной командой мы имеем дело», — цитирует пресс-служба УЕФА Леча.

«Реал» набрал 12 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Зальцбург» идет на 34-й строчке — 3 очка.

&laquo;Реал&raquo; разгромил &laquo;Зальцбург&raquo; (5:1) в&nbsp;7-м туре Лиги чемпионов 22&nbsp;января. Родриго, Винисиус и&nbsp;Килиан Мбаппе. Голевое пиршество «Реала», «Арсенал» в топ-8, «Бавария» разбита в Роттердаме
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Ред Булл Зальцбург
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