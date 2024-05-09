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Сегодня, 01:37

Тухель: «Нойер допустил ошибку, которую не совершит в ближайшие 100 лет»

Евгений Козинов
Корреспондент
Томас Тухель.
Фото Reuters
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Больно. Чтобы оправиться, понадобится время. С другой стороны, мы всех себя оставили на поле. Конечно, принять такое трудно. Это часть реальности. Без обид и сожалений. С другой, было слишком много травм, много замен, много судорог. Мы начинали с атакующей четверкой, и к концу вся она покинула поле. Ну а затем Ману, который весь вечер блестяще нас спасал, допустил ошибку, которую не совершит в ближайшие 100 лет», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».

Футболисты &laquo;Реала&raquo; празднуют победу над &laquo;Баварией&raquo; в полуфинале Лиги чемпионов. «Реал"ьность 2.0: в футбол играют 22 человека, а побеждает всегда Мадрид. Он — в финале Лиги чемпионов!
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040503--real-madrid-vs-bayern/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
Томас Тухель
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