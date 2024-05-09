Тухель: «Нойер допустил ошибку, которую не совершит в ближайшие 100 лет»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Больно. Чтобы оправиться, понадобится время. С другой стороны, мы всех себя оставили на поле. Конечно, принять такое трудно. Это часть реальности. Без обид и сожалений. С другой, было слишком много травм, много замен, много судорог. Мы начинали с атакующей четверкой, и к концу вся она покинула поле. Ну а затем Ману, который весь вечер блестяще нас спасал, допустил ошибку, которую не совершит в ближайшие 100 лет», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».