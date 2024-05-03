Томас Тухель: «Бавария» намерена выйти в финал Лиги чемпионов»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о том, насколько привлекательна работа в мюнхенском клубе для других специалистов тренерского цеха.

«Нет, я не думаю, что работа в «Баварии» кого-то отталкивает. Работа для меня была достаточно привлекательной. В противном случае я бы предпочел не соглашаться. Прямо сейчас я все еще тренер «Баварии»! Перед нами стоят интересные задачи, мы намерены выйти в финал Лиги чемпионов. Относительно будущего мюнхенского клуба я спокоен», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальных сетях.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Бавария» сыграла вничью с «Реалом» со счетом 2:2. Ответная встреча пройдет 8 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу».